Шахтер сможет рассчитывать на полузащитника Виктора Коваленко в матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

Повреждение воспитанника "горняков" оказалось незначительным, сообщил директор медштаба клуба Дмитрий Скибинский в эфире Великого Футбола.

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Коваленко стал одним из героев разгрома Львова (5:1), отметившись дублем. Впрочем, уже на 24 минуте поединка полузащитник Шахтера попросил замену. К счастью, Коваленко избежал серьезной травмы и сохраняет все шансы сыграть с Реалом.

Напомним, гостевой матч Шахтера против мадридцев состоится в среду (21 октября), начало в 19:55.

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