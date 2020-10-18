Рамос уникнув серйозної травми – матч проти Шахтаря можуть принести в жертву заради Класіко
15:38 - Читать на русском
Пошкодження захисника Реала Серхіо Рамоса виявилося не надто важким.
Капітан "вершкових" зберігає шанс зіграти в Лізі чемпіонів проти Шахтаря, інформує Marca.
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Детальне обстеження Рамоса не показало серйозної травми. 34-річний центрбек спробує відновитися до середи (21 жовтня), але поєдинок з "гірниками" не буде в пріоритеті. Зідан може приберегти лідера своєї команди до 24 жовтня, коли Реал зіграє проти Барселони в рамках Прімери.
Нагадаємо, Рамос виходив у основі мадридців на всі 5 матчів поточного сезону та відзначився одним голом.
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