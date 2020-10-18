Капітан "вершкових" зберігає шанс зіграти в Лізі чемпіонів проти Шахтаря, інформує Marca.

Реал – Кадіс – 0:1 – відеоогляд першої поразки команди Зідана в сезоні

Детальне обстеження Рамоса не показало серйозної травми. 34-річний центрбек спробує відновитися до середи (21 жовтня), але поєдинок з "гірниками" не буде в пріоритеті. Зідан може приберегти лідера своєї команди до 24 жовтня, коли Реал зіграє проти Барселони в рамках Прімери.

Нагадаємо, Рамос виходив у основі мадридців на всі 5 матчів поточного сезону та відзначився одним голом.

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