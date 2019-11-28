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Ліга Європи: Копенгаген обіграв Лугано, Спортінг знищив ПСВ, АПОЕЛ вийшов у плей-офф

28 листопада 23:54 209
Ліга Європи: Копенгаген обіграв Лугано, Спортінг знищив ПСВ, АПОЕЛ вийшов у плей-офф
Бруну Фернандеш, Спортінг – ПСВ / Фото UEFA

Відбулись поєдинки 5-го туру групового етапу Ліги Європи в групах А, B та D. Читайте звіти про матчі читайте на Футбол 24.

Ліга Європи, 5-й тур групового етапу

Група A

Севілья – Карабах – 2:0

Голи: Хіль, 61, Даббур, 90+2

Дюделанж – АПОЕЛ – 0:2

Голи: Матіч, 12 (пен.), Меркіс, 43

Група B

Лугано – Копенгаген – 0:1

Гол: Томсен, 27

Група D

Спортінг – ПСВ – 4:0

Голи: Феліпе, 9, Фернандеш, 16, 64 (пен.), Матьє, 43

Русенборг – ЛАСК – 1:2

Голи: Йонсен, 45 – Гойгінгер, 20, Фізер, 54

Севілья ще до поєдинку проти Карабаха гарантувала собі вихід з групи, але не могла не потішити своїх вболівальників. Іспанці на класі переграли гостей, забивши два м'ячі, та позбавили суперника шансів на друге місце. У паралельному матчі АПОЕЛ на виїзді розібрався з Дюделанжем та забрав другу путівку у плей-офф турніру.

Копенгаген підтвердив статус лідера групи B, в якій перебуває київське Динамо, та переграв Лугано. Єдиний гол Томсена поховав шанси швейцарців на єврокубкову весну.

ПСВ завітав у гості до Спортінга і був принижений у Португалії. Ще до свистка на перерву у ворота нідерландців влетіли три м'ячі, а в другому таймі господарі добили суперника 4-м голом та достроково вийшли у плей-офф. У ще одному матчі групи D ЛАСК у напруженій боротьбі зумів вирвати перемогу у Русенборга і також може розпочинати підготовку до стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками

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