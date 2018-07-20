toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Лига Европы: Лепа помог Осиеку одолеть Петрокуб, Нефтчи с Петровым покинули турнир

00:25 22 Читати українською
Лига Европы: Лепа помог Осиеку одолеть Петрокуб, Нефтчи с Петровым покинули турнир
Дмитрий Лепа / UA-Футбол

Завершились еще несколько повторных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них – матчи с участием украинцев Дмитрия Лепы и Кирилла Петрова.

Хорватский Осиек в сложном поединке одолел молдавский Петрокуб дома. Поспособствовал этому и украинский хавбек Дмитрий Лепа, который появился на поле в первом тайме. Команды обменялись голами в первой трети матча, а во втором тайме Баришич принес победу хорватам.

В другом поединке венгерский Уйпешт разбил Нефтчи из Баку. Оборона во главе с украинцем Кириллом Петровым четыре разы не поспела за хозяевами поля и растеряла преимущество, добытое в первом матче. Тогда азербайджанцы победили с разницей в два мяча.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Осиек – Петрокуб – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мудразия, 15, Баришич, 61 – Амброс, 22 (пенальти)

Уйпешт – Нефтчи – 4:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Литауски, 19, Санкович, 21, Цсотер, 50, Нвободо, 65

Лига Европы1-й квалиф. раунд ответные матчи

Осиек - Петрокуб: Четверг 19 июля 2018

Осиек
Матч окончен
2 : 1
Петрокуб
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Осиек - Петрокуб Дмитрий Лёпа Дмитрий Лёпа Кирилл Петров Кирилл Петров Нефтчи Нефтчи Осиек Осиек
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Прикарпатье
23:55
Балканы
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук