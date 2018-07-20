Лига Европы: Лепа помог Осиеку одолеть Петрокуб, Нефтчи с Петровым покинули турнир

Завершились еще несколько повторных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них – матчи с участием украинцев Дмитрия Лепы и Кирилла Петрова.

Хорватский Осиек в сложном поединке одолел молдавский Петрокуб дома. Поспособствовал этому и украинский хавбек Дмитрий Лепа, который появился на поле в первом тайме. Команды обменялись голами в первой трети матча, а во втором тайме Баришич принес победу хорватам.

В другом поединке венгерский Уйпешт разбил Нефтчи из Баку. Оборона во главе с украинцем Кириллом Петровым четыре разы не поспела за хозяевами поля и растеряла преимущество, добытое в первом матче. Тогда азербайджанцы победили с разницей в два мяча.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Осиек – Петрокуб – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мудразия, 15, Баришич, 61 – Амброс, 22 (пенальти)

Уйпешт – Нефтчи – 4:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Литауски, 19, Санкович, 21, Цсотер, 50, Нвободо, 65