Відбулися поєдинки третього туру Ліги націй у дивізіонах С та D. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга націй, Дивізіон С

Люксембург – Кіпр – 2:0

Голи: Сінані, 12, 26

Чорногорія – Азербайджан – 2:0

Голи: Йоветіч, 9, Івановіч, 72

Дивізіон D

Ліхтенштейн – Гібралтар – початок матчу о 19:00

Фарерські острови – Латвія – початок матчу о 19:00

Андорра – Мальта – початок матчу о 21:45

Ігровий день відривали два поєдинки у Дивізіоні С. Несподіванок не сталося. Лідер групи 1 – Чорногорія – без проблем обіграла Азербайджан. Стефан Йоветіч вже на 9-й хвилині відкрив рахунок, а в середині другого тайму Ігор Івановіч його подвоїв. Балканці після трьох турів набрали максимум очок і закономірно закріпилися на першому місці.

Другу позицію у квартеті посідає Люксембург. Динамівець Жерсон Родрігес вийшов у стартовому складі і допоміг забити перший гол. Жерсон запресингував голкіпера суперника, а той був змушений просто вибити м'яч подалі. У центрі його перехопили партнери Родрігеса і розігнали стрімку атаку, яку влучним ударом завершив Сінані. На 26-й хвилині Данел оформив дубль. Більше голів команди не забивали.