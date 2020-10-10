Ліга націй: Жерсон започаткував гольову атаку в переможному матчі Люксембургу, Чорногорія закріпила лідерство
Відбулися поєдинки третього туру Ліги націй у дивізіонах С та D. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, Дивізіон С
Люксембург – Кіпр – 2:0
Голи: Сінані, 12, 26
Чорногорія – Азербайджан – 2:0
Голи: Йоветіч, 9, Івановіч, 72
Дивізіон D
Ліхтенштейн – Гібралтар – початок матчу о 19:00
Фарерські острови – Латвія – початок матчу о 19:00
Андорра – Мальта – початок матчу о 21:45
Ігровий день відривали два поєдинки у Дивізіоні С. Несподіванок не сталося. Лідер групи 1 – Чорногорія – без проблем обіграла Азербайджан. Стефан Йоветіч вже на 9-й хвилині відкрив рахунок, а в середині другого тайму Ігор Івановіч його подвоїв. Балканці після трьох турів набрали максимум очок і закономірно закріпилися на першому місці.
Другу позицію у квартеті посідає Люксембург. Динамівець Жерсон Родрігес вийшов у стартовому складі і допоміг забити перший гол. Жерсон запресингував голкіпера суперника, а той був змушений просто вибити м'яч подалі. У центрі його перехопили партнери Родрігеса і розігнали стрімку атаку, яку влучним ударом завершив Сінані. На 26-й хвилині Данел оформив дубль. Більше голів команди не забивали.