У вівторок, 2-го листопада, відбулись ще кілька поєдинків 4-го туру найпрестижнішого турніру Європи. Результати дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Севілья – Лілль – 1:2

Голи: Окампос, 15 – Девід, 43 (пен.), Іконе, 51

Вільяреал – Янг Бойз – 2:0

Голи: Капу, 36, Груневелд, 89

Ювентус – Зеніт – 4:2

Голи: Дибала, 11, 58 (пен.), К'єза, 74, Мората, 82 – Бонуччі, 26 (аг.), Азмун, 90+2

Вільяреал за підтримки рідних вболівальників зумів переграти Янг Бойз. Швейцарці мали кілька гострих нагод забити, але пропустили двічі – під час стандарту на 36-й хвилині, коли Капу скористався метушнею у штрафному, та вже наприкінці, коли Груневелд забив після обрізки. Вільяреал набрав 7 залікових балів і очолив турнірну таблицю квартету F, а Янг Бойз залишився останнім з трьома пунктами.

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Севілья приймала чинних чемпіонів Франції та зуміла забити вже на старті зусиллями Окампоса. Лілль же нічого не створив, але на допомогу прийшов суперник. Делейні грубо зіграв у власному штрафному, а головний арбітр після перегляду VAR вказав на позначку. Пенальті виконувати взявся Девід і впевнено пробив у лівий кут. Інтрига ожила перед другим таймом.

По перерві Лілль влаштував міні-навалу, яка завершилась голом Іконе. Звитяга над підопічними Хулена Лопетегі дозволила "догам" піднятись на другу сходинку, набравши 5 очок і випередивши Вольфсбург. Севілья з трьома заліковими балами опустилась на дно групи G.

Яскравий матч видали Ювентус та Зеніт. Дибала відкрив рахунок, але Бонуччі зрівняв ситуацію на табло, зрізавши сферу у свої ворота. Зеніт майже нічого не створював, а тому "Стара синьйора" забила вдруге. Рефері вказав на позначку, до неї підійшов Дибала, та пробив повз. Але арбітр вирішив, що пенальті треба перевиконати, адже Ловрен і Барріос вбігли у штрафний до удару аргентинця. З другої спроби Пауло не схибив.

Та це ще був далеко не кінець. К'єза чудово розібрався та пробив кіпера петербуржців, а Мората пізніше покотив йому поміж ніг. Зеніт вистачило лише на один гол Азмуна, коли Юве був думками вже у наступному поєдинку. Перемога закріпила команду Массіміліано Аллегрі на вершині групи H з 12-ма заліковими балами після чотирьох турів. Ба більше, Юве забезпечив собі євровесну, вийшовши з групи. Зеніт, який має в активі 3 пункти, розташувався передостаннім.

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