Во вторник, 2 ноября, состоялось еще несколько поединков 4-го тура самого престижного турнира Европы. Результаты узнайте в этой новости на Футбол 24.

Лига чемпионов, 4-й тур

Севилья – Лилль – 1:2

Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43 (пен.), Иконе, 51

Вильяреал – Янг Бойз – 2:0

Голы: Капу, 36, Груневелд , 89

Ювентус – Зенит – 4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (пен.), Кьеза, 74, Мората, 82 – Бонуччи, 26 (аг.), Азмун, 90+2

Вильярреал при поддержке родных болельщиков сумел переиграть Янг Бойз. Швейцарцы имели несколько острых случаев забить, но пропустили дважды – во время стандарта на 36-й минуте, когда Капу воспользовался суетой в штрафной, и уже в конце, когда Груневелд забил после обрезки. Вильяреал набрал 7 зачетных баллов и возглавил турнирную таблицу квартета F, а Янг Бойз остался последним с тремя пунктами.

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Севилья принимала действующих чемпионов Франции и сумела забить уже на старте усилиями Окампоса. Лилль же ничего не создал, но на помощь пришел соперник. Делейни грубо сыграл в собственной штрафной, а главный арбитр после просмотра VAR указал на отметку. Пенальти выполнять взялся Дэвид и уверенно пробил в левый угол. Интрига ожила перед вторым таймом.

После перерыва Лилль устроил мини-навал, который завершился голом Иконе. Победа над подопечными Хулена Лопетеги позволила "догам" подняться на вторую строчку, набрав 5 очков и опередив Вольфсбург. Севилья с тремя зачетными баллами опустилась на дно группы G.

Яркий матч выдали Ювентус и Зенит. Дибала открыл счет, но Бонуччи сравнял ситуацию на табло, срезав сферу в свои ворота. Зенит почти ничего не создавал, а потому "Старая синьора" забила во второй раз. Рефери указал на отметку, к ней подошел Дибала, но пробил мимо. Но арбитр решил, что пенальти нужно перевыполнить, ведь Ловрен и Барриос вбежали в штрафную до удара аргентинца. Со второй попытки Пауло не ошибся.

Но это был далеко не конец. Кьеза отлично разобрался и пробил кипера петербуржцев, а Мората позже покатил ему между ног. Зенит хватило всего на один гол Азмуна, когда Юве мыслями был уже в следующем поединке. Победа закрепила команду Массимилиано Аллегри на вершине группы H с 12 зачетными баллами после четырех туров. Более того, Юве обеспечил себе евровесну, выйдя из группы. Зенит, имеющий в активе 3 пункта, расположился предпоследним.