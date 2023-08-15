Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Аріс Лімасол – Ракув – 0:1 (перший матч – 1:2)

Гол: Тудор, 49

Маккабі Хайфа – Слован Братислава – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: П'єрро, 29, Саба, 45+2, Дін, 90+3 – Толіч, 85

Мольде – Клаксвік – 1:0, триває екстра-тайм (перший матч – 1:2)

Гол: Еріксен, 17

Спарта Прага – Копенгаген – 1:1, триває екстра-тайм (перший матч – 0:0)

Голи: Бірманчевіч, 80 – Ларссон, 1

У всіх матчах, які стартували о 20:00, була інтрига. Жодна із команд тиждень тому не здобула переваги навіть у два м'ячі, тому всі 8 клубів мали шанси на вихід у раунд плей-офф.

Владислав Кочергін і його Ракув на виїзді зустрічалися з Арісом. Українець тиждень тому забив у ворота кіпріотів, після чого відзначився ще й у поєдинку чемпіонату Польщі. Сьогодні Кочергін знову вийшов у старті, але у першому таймі був абсолютно непомітний. Аріс суттєво переважав і мав кілька моментів, проте Ракув до перерви встояв. А на старті другого тайму польська команда святкувала забитий гол – Фран Тудор ідеально виконав штрафний удар. Міг забивати і Кочергін, який не реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. У підсумку, гол Тудора став єдиним у матчі – Ракув крокує у вирішальний раунд кваліфікації.

Nie ma Iviego Lopeza, ale jest Pan Fran Tudor!#ARIRCZ pic.twitter.com/Kk9EiUgThm — Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) August 15, 2023

Клаксвік приїхав у Норвегію, маючи перевагу над Мольде в один гол. Втім, вона швидко випарувалася – на 17-й хвилині Мольде повів у рахунку, зрівнявши становище за сумою двох матчів. Цей гол став єдиним в основний час. У ці хвилини триває екстра-тайм.

Спарта і Копенгаген у першому матчі голів не забивали, але сьогодні все сталося блискавично. Джордан Ларссон – син легендарного Хенріка Ларссона – вже на 14-й секунді вивів данську команду вперед. Допоміг рикошет, який дезорієнтував кіпера Спарти. Чеська команда відігралася лише на 80-й хвилині – у Празі теж екстра-тайм.

Найлегше завдання було у Маккабі з Хайфи. Їзраїльтянам було достатньо вдома не програти братиславському Словану. Господарі перевиконали план – ще до перерви Маккабі оформив комфортну перевагу в 2 голи. Словаки наприкінці гри скоротили відставання, але це нічого не змінило. Маккабі зіграє у плей-офф відбору ЛЧ, Слован опустився в Лігу Європи.

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