У вівторок, 15 серпня, зіграли ще 5 матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунки і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Бачка-Топола – Брага – 1:4 (перший матч – 0:3)

Голи: Раконяц, 40 – Піцці, 9, Брума, 13, 16, Аль-Мусраті, 20

Галатасарай – Олімпія Любляна – 1:0 (перший матч – 3:0)

Гол: Ікарді, 25

Вилучення: Торрейра, 65

Динамо Загреб – АЕК Афіни – 1:2

Голи: Булат, 39 – Цубер, 59, Галанопулос, 90

Серветт – Рейнджерс – 1:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Кутеша, 22 – Таверньє, 51

Штурм Грац – ПСВ – 1:3 (перший матч – 1:4)

Голи: Вік, 26 – Верман, 32, де Йонг, 40, Пепі, 85 (пен)

Динамо Загреб і АЕК Афіни нарешті зіграли. Тиждень тому матч у Греції не відбувся через сутичку фанатів, внаслідок якої загинув один уболівальник. Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі Динамо, а в АЕКа з перших хвилин з'явився інший екс-динамівець – Домагой Віда.

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Хорвати повели в рахунку незадовго до перерви. На 39-й хвилині Марко Булат розкішно забив зі штрафного – м'яч влетів у верхній кут. АЕК відповів по перерві, скориставшись помилкою господарів. Греки відібрали м'яч поблизу чужого штрафного, а Цубер пробив точнісінько в кут воріт. Богдан Михайліченко відіграв весь поєдинок, а на 90-й хвилині АЕК забив переможний м'яч. Матч-відповідь відбудеться 19 серпня.

MARKO BULAT (2001) BREAKS THE DEADLOCK WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!pic.twitter.com/jDf0FxP4Xr — Football Report (@FootballReprt) August 15, 2023

Галатасарай і Брага мали комфортну перевагу у три м'ячі, тому їм завадити вийти далі могло лише диво. Його прогнозовано не сталося. Брага взагалі познущалася з сербів ще й на їхньому полі, забивши 4 голи до 20-ї хвилини. Щедо перерви Бачка-Топола забила гол престижу, оформивши підсумкові 1:7. Брага крокує далі.

Галатасарай обіграв словенську Олімпію завдяки голу Мауро Ікарді. У другому таймі Торрейра отримав червону картку, але навіть це не допомогло гостям бодай зрівняти рахунок. 1:0 – турецькій команді залишився один крок до групового турніру ЛЧ.

Рейнджерс зуміли відстояти перевагу, здобуту вдома. Серветт забив першим, але шотландці відповіли своїм голом у другому таймі. 1:1 і 3:2 за сумою двох матчів – британці йдуть далі.

ПСВ все вирішив ще в першому матчі, розбивши Штурм з рахунком 4:1. Австрійці зуміли відкрити рахунок, але це була остання приємна для них новина. Нідерландська команда оформила 3 голи і спокійно оформила вихід у раунд плей-офф кваліфікації.

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