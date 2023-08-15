Ліга чемпіонів: Михайліченко драматично програв іншому екс-динамівцю, Галатасарай, Брага і ПСВ легко пройшли далі
У вівторок, 15 серпня, зіграли ще 5 матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунки і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді
Бачка-Топола – Брага – 1:4 (перший матч – 0:3)
Голи: Раконяц, 40 – Піцці, 9, Брума, 13, 16, Аль-Мусраті, 20
Галатасарай – Олімпія Любляна – 1:0 (перший матч – 3:0)
Гол: Ікарді, 25
Вилучення: Торрейра, 65
Динамо Загреб – АЕК Афіни – 1:2
Голи: Булат, 39 – Цубер, 59, Галанопулос, 90
Серветт – Рейнджерс – 1:1 (перший матч – 1:2)
Голи: Кутеша, 22 – Таверньє, 51
Штурм Грац – ПСВ – 1:3 (перший матч – 1:4)
Голи: Вік, 26 – Верман, 32, де Йонг, 40, Пепі, 85 (пен)
Динамо Загреб і АЕК Афіни нарешті зіграли. Тиждень тому матч у Греції не відбувся через сутичку фанатів, внаслідок якої загинув один уболівальник. Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі Динамо, а в АЕКа з перших хвилин з'явився інший екс-динамівець – Домагой Віда.
Ліга чемпіонів: УЄФА переніс матч за участю українця через смерть фаната
Хорвати повели в рахунку незадовго до перерви. На 39-й хвилині Марко Булат розкішно забив зі штрафного – м'яч влетів у верхній кут. АЕК відповів по перерві, скориставшись помилкою господарів. Греки відібрали м'яч поблизу чужого штрафного, а Цубер пробив точнісінько в кут воріт. Богдан Михайліченко відіграв весь поєдинок, а на 90-й хвилині АЕК забив переможний м'яч. Матч-відповідь відбудеться 19 серпня.
Галатасарай і Брага мали комфортну перевагу у три м'ячі, тому їм завадити вийти далі могло лише диво. Його прогнозовано не сталося. Брага взагалі познущалася з сербів ще й на їхньому полі, забивши 4 голи до 20-ї хвилини. Щедо перерви Бачка-Топола забила гол престижу, оформивши підсумкові 1:7. Брага крокує далі.
Галатасарай обіграв словенську Олімпію завдяки голу Мауро Ікарді. У другому таймі Торрейра отримав червону картку, але навіть це не допомогло гостям бодай зрівняти рахунок. 1:0 – турецькій команді залишився один крок до групового турніру ЛЧ.
Рейнджерс зуміли відстояти перевагу, здобуту вдома. Серветт забив першим, але шотландці відповіли своїм голом у другому таймі. 1:1 і 3:2 за сумою двох матчів – британці йдуть далі.
ПСВ все вирішив ще в першому матчі, розбивши Штурм з рахунком 4:1. Австрійці зуміли відкрити рахунок, але це була остання приємна для них новина. Нідерландська команда оформила 3 голи і спокійно оформила вихід у раунд плей-офф кваліфікації.
Ліга чемпіонів: Кочергін крокує у вирішальний раунд кваліфікації, кінець фарерської казки