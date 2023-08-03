СК Дніпро-1, на жаль, не зміг пробитися до наступної стадії, поступившись за сумою двох матчів Панатінаїкосу (3:5). Втім, три українці, які виступають за кордоном, продовжують боротися за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів – Богдан Михайліченко (Динамо Загреб), Руслан Маліновський (Марсель) та Владислав Кочергін (Ракув).

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Шлях чемпіонів

Ракув (Польща) – Аріс Лімасол (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)

АЕК (Греція) – Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпія Любляна (Словенія) – Галатасарай (Туреччина)

Копенгаген (Данія) – Спарта Прага (Чехія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Мольде (Норвегія)

Шлях представників ліг

Брага (Португалія) – Бачка-Топола (Сербія)

Рейнджерс (Шотландія) – Серветт (Швейцарія)

Панатінкаїкос (Греція) – Марсель (Франція)

ПСВ (Нідерланди) – Штурм (Австрія)

Перші зустрічі цієї стадії відбудуться 8/9 серпня, а матчі-відповіді – 15 серпня. Жеребкування раунду плей-офф заплановано на 7 серпня.

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