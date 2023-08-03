СК Днепр-1, к сожалению, не смог пробиться в следующую стадию, уступив по сумме двух матчей Панатинаикосу (3:5). Впрочем, три украинца, выступающих за границей, продолжают бороться за путевку в групповой этап Лиги чемпионов – Богдан Михайличенко (Динамо Загреб), Руслан Малиновский (Марсель) и Владислав Кочергин (Ракув).

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Путь чемпионов

Ракув (Польша) – Арис Лимасол (Кипр)

Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпия Любляна (Словения) – Галатасарай (Турция)

Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)

Клаксвик (Фарерские острова) – Мольде (Норвегия)

Путь представителей лиг

Брага (Португалия) – Бачка-Топола (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария)

Панатинкаикос (Греция) – Марсель (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Первые встречи этой стадии состоятся 8/9 августа, а ответные матчи – 15 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 7 августа.

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