Завершився другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24, другий кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Астана – Динамо Загреб – 0:2 (перший матч – 0:4)

Голи: Марочкін, 24 (аг), Марін, 90+2

Карабах – Ракув – 1:1 (2:3)

Голи: Джіджа, 60 – Тудор, 52

Генк – Серветт – 2:2, 1:4 в серії пенальті (1:1)

Голи: Ндаїшіміє, 28, Арокодаре, 51 – Конья, 36, Бедія, 63

Вилучення: Крівеллі, 3 (С)

Маккабі Хайфа – Шериф – 4:1 у додатковий час, (0:1)

Голи: Чері, 33, Джабер, 85, Давід, 105+2, Шуранов, 107 – Талаль, 20 (пен.)

Мольде – ГІК – 2:0 (0:1)

Голи: Еріксен, 74, Брюнгільдсен, 89

Гекен – Клаксвік – 3:3, 3:4 в серії пенальті (0:0)

Голи: Сана, 24, Лаюні, 48, Садік, 105+1 – Фредеріксберг, 17, 53, Абрахамссон, 109 (аг)

Копенгаген – Брейдаблік – 6:3 (2:0)

Голи: Гонсалвеш, 33, Ахурі, 35, Ларссон, 37, Оскарссон, 45+1, 47, 56 – Сванторссон, 9, Стейндорссон, 51, Гуннлаугссон, 75

Галатасарай – Жальгіріс – 1:0

Гол: Мертенс, 31

Богдан Михайліченко закріплюється у статусі основного гравця Динамо. Вихідними українець потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Хорватії, а сьогодні допоміг добити Астану. Лівий захисник загребців відіграв усі 90 хвилин матчу, який завершився ще однією впевненою перемогою.

У Владсилава Кочергіна зворотня ситуація. Перший матч проти Карабаха він розпочинав у старті, проте зараз отримав від тренера лише фінальні півгодини. На щастя, Ракуву вдалося втримати домашню перевагу і пройти далі.

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Максим Коваль повторити досягнення земляків не зумів. Його Шериф до 85-ї хвилини зберігав потрібний результат проти Маккабі Х, але все ж пропустив від Джабера. У екстратаймі молдовани розсипались остаточно – 1:4. Один з голів в активі етнічного українця Еріка Шуранова.

Серветт показав сталевий характер у битві з Генком. Швейцарці провели 120 хвилин у меншості, двічі відігрувались і дотерпіли до серії пенальті, яку впевнено виграли. Наступний суперник – Рейнджерс.

У парі Мольде і ГІКа ключовим вяивився фактор домашнього поля. Норвежці програли у Фінляндії, але вдома взяли реванш завдяки ударним 20 хвилиниам наприкінці. Ледь не головна сенсація стадії в активі Клаксвіка. Фарерці затягнули Гекен у божевільну перестрілку з 6 голами і серію пенальті, яка виявилася тріумфальною саме для острів'ян.

Весело було і в матчі Копенгагена проти Брейдабліка, хоча без турнірної інтриги. Данці знову перемогли, а їхній хавбек Оррі Оскарссон покарав команду батька Оскара Торвальдссона хет-триком.

Зірковий Галатасарай з величезними труднощами здолав Жальгіріс. Долю всього протистояння вирішив геніальний гол Мертенса. Екс-форвард Наполі ідеально піймав подачу з кутового і вколотив у верхній кут – готовий претендент на гол сезону ЛЧ!

Estamos en agosto, pero Dries Mertens acaba de anotar uno de los mejores goles de la UCL 23/24.



GOLAZO.



pic.twitter.com/y13saDbV50 — Alejandro (@AleParra__) August 2, 2023

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