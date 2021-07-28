Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

Шериф – Алашкерт – 3:1 (за сумою двох матчів – 4:1)

Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10

Нефтчи – Олимпиакос – 0:1 (0:2)

Гол: Масурас, 15

Юрий Вернидуб преодолел еще один квалификационный раунд Лиги чемпионов. Украинский специалист во главе Шерифа повторно обыграл армянский Алашкерт дома. Чемпион Молдовы пропустил быстрый гол, но затем нарастил обороты, создал много голевых моментов и еще до перерыва оформил камбэк.

За интернациональную команду Вернидуба отличились Дуланто и Энрике, а точку поставил Тилль. Спокойная победа Шерифа по сумме двух матчей. Позже вечером Юрий Вернидуб узнает следующего соперника. Это будет победитель пары Кайрат – Црвена Звезда.

Олимпиакос во второй раз одолел Нефтчи и также прошел в третий раунд квалификации. Мощная команда Педру Мартинша ограничилась лишь одним голом в ворота азербайджанцев.

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