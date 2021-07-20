Ліга чемпіонів, 2-й раунд кваліфікації, перший матч

Алашкерт – Шериф – 0:1

Гол: Енріке, 83

Підопічні Юрія Вернидуба приїхали в гості до чемпіона Вірменії, якого очолює російський фахівець Олександр Григорян.

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Перший тайм складався відверто нудно і закономірно завершився нулями. Гостротою виділявся лише правий вінгер господарів Давидян, але його проходи приносили щонайбільше кутові. У Шерифа не було й цього.

На другий тайм підопічні Вернидуба вийшли значно впевненішими. Кастаньєда і компанія обстрілювали ворота суперника, проте тут свою майстерність демонстрував Юрченко. На 83-й хвилині кіпер Алашкерта капітулював. Енріке змістився з правого флангу і потужним ударом під поперечину ледь не порвав сітку. 1:0 – справедливий успіх Шерифа, який додає впевненості перед домашнім матчем за тиждень (28 липня).

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