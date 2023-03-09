Після чергового ігрового тижня в Лізі чемпіонів потрібно визначати, хто проявив себе яскравіше за всіх.

УЄФА відкрив звичне голосування за гравця, який найбільше вразив за підсумками 4 матчів-відповідей 1/8 фіналу ЛЧ.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках

Цей тиждень став тріумфом захисної роботи над атакувальними звершеннями. Серед претендентів двоє оборонців – Марк Кукурелья (Челсі) та Фікайо Томорі (Мілан). Томас Мюллєр не відзначився жодною результативною дією, але його внесок у перемогу Баварії над ПСЖ важко переоцінити. Лише Рафа Сілва (Бенфіка) оформив один гол у розгромі Брюгге.

Нагадаємо, вже наступного тижня відбудуться ще 4 матчі ЛЧ, які остаточно сформують учасників чвертьфіналу.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв