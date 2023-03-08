"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Баварія повторно показала клас проти ПСЖ і вибила Мессі з Ліги чемпіонів.

Карту Мбаппе не вдалося розіграти

Перша половина протистояння завершилася на користь Баварії. У Парижі до виходу Мбаппе гості домінували за всіма показниками, а ПСЖ нічогісінько не міг створити. Кіліан змінив картину тієї гри – його ривки за спини захисникам стали великою проблемою для Юліана Нагельсманна.

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Сьогодні здоровий Мбаппе вийшов з перших хвилин, і ПСЖ відразу почав це використовувати. Парижани довго розігрували м'яч між захисниками, а потім, знаходячи правильний момент, закидати в коридор на Кіліана. Але в того був складний опонент в особі Упамекано, який відіграв позиційно та в дуелях майже без помилок.

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ПСЖ приїхав у Мюнхен без Неймара, але відсутність бразильця навіть пішла на користь. Неймар часто дублює функції Мессі та бере приклад з Лео, лінуючись відпрацьовувати без м'яча. Маючи на полі зайвого працьовитого футболіста, Крістоф Гальтьє вирішив високо пресингувати Баварію.

Пресинг був злагодженим, що змушувало Баварію відходити від свого плану та вибивати м'яч подалі під час початку атак. Поплив під таким тиском Зоммер. Голкіпер Баварії розгубився, пішов у дриблінг на трьох у власному штрафному та втратив м'яч. Вітінья пробив по порожніх воротах, але де Лігт дивом встиг зробити сейв.

Мессі закрили мускули Горецки

ПСЖ був трішки кращим за грою до перерви, але загалом обидві команди показали високий рівень підготовки та реалізації плану. Одні одних нейтралізували, тому за першу чверть зустрічі вболівальники побачили лише два удари.

Баварія вирішила вимкнути Мессі жорсткістю. Аргентинця відразу приймали на стегно в центрі поля та не дозволяли розбігтися. В основному це робили Горецка та де Лігт. Ліонель все одно вирізав кілька передач на загострення та вибіг на побачення з Зоммером (воротар грамотно заблокував), однак не був достатньо ефективним.

"Шупо-Монстру" нагадали, що він у Баварії

Самі мюнхенці будували хороші атаки найчастіше через лівий фланг, де активно підключався Девіс і творив Мусіала. 20-річний хавбек завдяки швидкості мислення створював гольові моменти. Джамал розвернувся в штрафному та пробив у ближній – на місці Доннарумма. Згодом вивів на удар Шупо-Мотінга – той розгубився.

Ерік-Максім, схоже, на деякий час призабув, за кого зараз грає. Не реалізував вихід сам на сам, зупинив на лінії чужих воріт удар Кімміха, вліз головою під передачу Мусіали, через що Мюллєр, забиваючи гол, опинився в офсайді. Таке враження, що форварда накрила ностальгія часів гри за Париж.

Баварія по перерві додала та досягла свого. Верратті на лінії власного штрафного помилився під пресингом Мюллєра, Горецка покотив на Шупо-Мотінга, а він забивав вже у порожні. Німці закріпили перевагу за сумою двох матчів і вибили ПСЖ. Що було логічно, адже запас міцності в Мюнхена значно більший.

Bayern Munich 2-0 Paris Saint-Germain: Only Arsenal (177 excl. qualifiers) have played more UEFA Champions League games than Paris Saint-Germain (137) without ever winning the trophy. PSG can now add some more games to that next season. pic.twitter.com/M61gFleXL4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 8, 2023

Потужний Мюнхен добивав шейхів

Баварія просто класно грає у футбол. Пресинг, контроль центру, індивідуально сильні захисники. А в суперників доводиться шукати позитив. За весь другий тайм ПСЖ створив два моменти – Рамос двічі пробив з подачі Мессі. Натомість господарі могли робити розгром, якби Сане не зіпсував три перспективні контратаки, або Мане не заліз в офсайд. Гнабрі все ж знайшов шанс забити другий.

Нагельсманн підсилював гру, випускаючи Сане, Мане, Гнабрі та Канселу. Гальтьє кинув у бій Берната, Заїра-Емері та Екітіке – різниця відчутна. І загалом тренер ПСЖ був обмежений в маневрах через непорозуміння з травмами. Маркіньйос вийшов на гру з пошкодженням, його в першому таймі замінив напівздоровий Мукієле, а того через 10 хвилин замінив Бітшіабу. З таким підходом шейхам не бачити перемоги в Лізі чемпіонів.

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