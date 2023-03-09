После очередной игровой недели в Лиге чемпионов нужно определять, кто проявил себя ярче всех.

УЕФА открыл привычное голосование за игрока, который наиболее поразил по итогам 4 ответных матчей 1/8 финала ЛЧ.

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Эта неделя стала триумфом защитной работы над атакующими свершениями. Среди претендентов двое защитников – Марк Кукурелья (Челси) и Фикайо Томори (Милан). Томас Мюллер не отметился никаким результативным действием, но его вклад в победу Баварии над ПСЖ трудно переоценить. Лишь Рафа Силва (Бенфика) оформил один гол в разгроме Брюгге.

Напомним, уже на следующей неделе состоятся еще 4 матча ЛЧ, которые окончательно сформируют участников четвертьфинала.

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