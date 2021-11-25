У середу, 24 листопада, були зіграні поєдинки 5-го туру ЛЧ 2021/22 у групах А, B і С. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2021/22, 5 тур

Група А

Брюгге – РБ Лейпциг – 0:5

Голи: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен), 45+1, Андре Сілва, 27

Група B

Ліверпуль – Порту – 2:0

Голи: Алькантара, 52, Салах, 70

Атлетіко – Мілан – 0:1

Гол: Мессіас, 87

Група С

Спортінг Лісабон – Борусія Дортмунд – 3:1

Голи: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Маллен, 90+3

Нереалізований пенальті: Гонсалвеш, 81

Вилучення: Джан, 75 (БД)

У групі А з'ясовували стосунки аутсайдери квартету – Брюгге і РБ Лейпциг. Захисник збірної України Едуард Соболь через проблеми зі здоров'ям не потрапив навіть до заявки. Нічия гарантувала Брюгге місце в Лізі Європи, а перемога залишала невеликі шанси навіть на плей-офф ЛЧ. Що стосується РБ Лейпциг, то німецькій команді потрібна була тільки перемога, адже підопічні Джессі Марша набрали лише одне очко в чотирьох турах. І вже на 12-й хвилині Крістофер Нкунку вдало зіграв на добиванні, вивівши "биків" уперед. Шостий гол француза в Лізі чемпіонів!

Інтер ефектно вибив Шахтар з єврокубків завдяки дублю Джеко – у прощанні з ЛЧ найкращими були українці

Не забарився і другий гол. Швед Еміль Форсберг, який забивав Україні на Євро, реалізував пенальті. Жахлива помилка оборонця Брюгге, який не зумів обробити м'яч у своєму штрафному, призвів до 11-метрового. На 27-й хвилині становище Брюгге стало катастрофічним – Андре Сілва довів рахунок до розгромного розкішним ударом головою в дальній кут. Перед свистком на перерву Форсберг забив четвертий гол дальнім ударом – повний крах для команди Едуарда Соболя ще в першому таймі.

У другій половині гри "бики" поставили крапку на останніх секундах. Нкунку оформив дубль. 5:0 – РБ Лейпциг набрав 4 очки і обійшов Брюгге за додатковими показниками. ПСЖ і Ман Сіті вийшли в плей-офф ЛЧ, доля путівки в Лігу Європи вирішиться в останньому турі.

Ліверпуль, який вже гарантував собі першу позицію квартету B, приймав Порту. "Дракони" з 5-ма очками йшли на другій позиції і змушені були озиратися на паралельний матч між Атлетіко та Міланом. Попри доволі експертиментальний склад від Юргена Клоппа (особливо в захисті), саме його команда забила першою. Мане спокійно реалізував вихід сам на сам ударом в дальній кут, але радів недовго – офсайд. "Легітимного" забитого м'яча довелося чекати аж до 52-ї хвилини – Тьягу Алькантара божевільною гарматою з-за меж штрафного увігнав м'яч у дальній кут!

Ще один гол мерсисайдців – цього разу Мінаміно – був скасований через положення поза грою. Але проти Мохамеда Салаха аргументів вже не знайшлося – єгиптянин вразив ближній кут після пасу Хендерсона. Цей гол став останнім у матчі. 2:0 – впевнена перемога Ліверпуля.

Мілан у чотирьох турах набрав лише одне очко – відповідно, у виїзному поєдинку з Атлетіко команду Стефано Піолі не влаштовував жоден результат, окрім перемоги. Попри це, "россонері" практично нічого не створили у першому таймі. Як і підопічні Дієго Сімеоне – закономірні нулі на Ванда Метрополітано. Такий рахунок, який означав завершення євросезону для Мілана, тримався аж до 87-ї хвилини. Героєм "россонері" став 30-річний Жуніор Мессіас, який замкнув подачу Кессьє. Перший його гол за Мілан приніс команді першу перемогу в ЛЧ! Мілан набрав 4 очки, піднявшись на 3 місце. У Атлетіко 4 пункти, Порту має 5 – неймовірна інтрига перед останнім туром!

На лісабонському Жозе Алваладе відбулася битва за друге місце групи С – Спортінг приймав Борусію. Обидві команди набрали по 6 пунктів, а виїзна перемога практично гарантувала Дортмунду путівку в 1/8 фіналу. Але першими забили саме "леви" – Педру Гонсалвеш скористався помилкою дуету центрбеків Борусії і реалізував вихід віч-на-віч. Незабаром він же оформив дубль гарматним ударом з-за меж штрафного. Шикарний перший тайм для господарів, які зробили вагому заявку на плей-офф.

На 75-й хвилині завдання "джмелів" ускладнив Емре Джан, який отримав червону картку за агресивну поведінку. Повівся хавбек на провокацію суперника і підвів свою команду. В меншості Борусія забитий бодай гол так і не змогла. Ба більше, Спортінг забив втретє – Гонсалвеш не реалізував пенальті, але Порро був першим на добиванні. Гол Маллена в компенсований час вже нічого не змінив. 3:1 – Спортінг набрав 9 очок і вийшов у 1/8 фіналу! Борусія зіграє в Лізі Європи.

"Баварія їхала на ручняку". Німецькі ЗМІ – про блискавичне Динамо і негостинний Київ, або Що не пробачать Нагельсманну