Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Динамо Загреб – Легія – 1:1

Голи: Петковіч, 60 – Мучі, 82

Ференцварош – Славія Прага – 2:0

Голи: Качараба, 44 (автогол), Харатін, 50 (пенальті)

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На хорватській землі впевненіше розпочала Легія. На 18-й хвилині польський гранд міг забивати: Емрелі отримав пас у карній зоні Динамо та підступно пробив, але Ліваковіч витягнув м'яч із нижнього кута. Загребці відповіли відразу голом. Щоправда, лайнсмен радість Іванушеца швидко перервав, зафіксувавши офсайд. Зате на старті другої половини активнішими були господарі. Спершу Маєр цілив у дев'ятку, та суперветеран Боруц зробив ефектний сейв. Проте, на 60-й хвилині не врятував і він: Бруно Петковіч виграв другий поверх після навісу та головою класно відправив м'яч у сітку. Динамо могло розвинути свій успіх. Однак, Оршіч із вигідної позиції пробив над перекладиною. Натомість Легія після змарнованих нагод Юрановіча і Лукіньяша скористалися моментом на 82-й: юний Ернест Мучі наважився на удар із солідною дистанції і застав зненацька Ліваковіча. 1:1 у підсумку.

У Будапешті перший справжній гольовий момент виник на 29-й хвилині. Хавбек пражан Станчу накрутив кількох оборонців і розстрілював кіпера з близької відстані, але Дібуш оформив сейв. "Фраді" відповіли хвилин за 10, коли Нгуен пробив із меж штрафного майданчика – дуже неточно. Але гол до перерви глядачі таки побачили. На 44-й автогол у дуеті організували голкіпер Славії Ондржей Коларж і оборонець Тарас Качараба – українець легко відкинув воротарю назад, а той невдало зіграв на прийомі та пропустив м'яч під ногою.

Aj Jezus Maria, jaki błąd Kolara. pic.twitter.com/1459zzXNi2 — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) August 4, 2021

Трагедія вихованця Шахтаря продовжилася на старті другої половини. Качараба в простій ситуації сфолив проти Чівіча у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов штатний пенальтист Ференцвароша Ігор Харатін і переграв Коларжа. А на 53-й остаточно поховати Славію був зобов'язаний Нгуен, але пробив надто прямолінійно і дозволив чеському кіперу трохи реабілітуватися за перший м'яч. Пражани оговталися під завісу матчу. Шранц опинився на ударній позиції – Дібуш перевів на кутовий, постріл Ба з льоту заблокував оборонець, а небезпечний простріл Дорлі виявився безрезультатним. Отже, "Фраді" зробили серйозну заявку на вихід у плей-офф кваліфікації.

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