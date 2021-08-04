Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Динамо Загреб – Легия – 1:1

Голы: Петкович, 60 – Мучи, 82

Ференцварош – Славия Прага – 2:0

Голы: Качараба, 44 (автогол), Харатин, 50 (пенальти)

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На хорватской земле увереннее начала Легия. На 18-й минуте польский гранд мог забивать: Эмрели получил пас в штрафной зоне Динамо и коварно пробил, но Ливакович вытащил мяч из нижнего угла. Загребцы ответили сразу голом. Правда, лайнсмен радость Иванушеца быстро прервал, зафиксировав офсайд. Зато на старте второй половины более активными были хозяева. Сначала Майер целил в девятку, но суперветеран Боруц сделал эффектный сэйв. Однако, на 60-й минуте не спас и он: Бруно Петкович выиграл второй этаж после навеса и головой классно отправил мяч в сетку. Динамо могло развить свой успех. Однако, Оршич из выгодной позиции пробил над перекладиной. Зато Легия после упущенных возможностей Юрановича и Лукиньяша воспользовались моментом на 82-й: юный Эрнест Мучи решился на удар с солидной дистанции и застал врасплох Ливаковича. 1:1 в итоге.

В Будапеште первый настоящий голевой момент возник на 29-й минуте. Хавбек пражан Станчу накрутил нескольких защитников и расстреливал кипера с близкого расстояния, но Дибуш оформил сэйв. "Фради" ответили минут за 10, когда Нгуэн пробил из пределов штрафной – очень неточно. Но гол до перерыва зрители все же увидели. На 44-й автогол в дуэте организовали голкипер Славии Ондржей Коларж и защитник Тарас Качараба – украинец легко сбросил вратарю назад, а тот неудачно сыграл на приеме и пропустил мяч под ногой.

Aj Jezus Maria, jaki błąd Kolara. pic.twitter.com/1459zzXNi2 — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) August 4, 2021

Трагедия воспитанника Шахтера продолжилась на старте второй половины. Качараба в простой ситуации сфолил против Чивича в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел штатный пенальтист Ференцвароша Игорь Харатин и переиграл Коларжа. А на 53-й окончательно похоронить Славию был обязан Нгуэн, но пробил слишком прямолинейно и позволил чешскому киперу немного реабилитироваться за первый мяч. Пражане пришли в себя под занавес матча. Шранц оказался на ударной позиции – Дибуш перевел на угловой, выстрел Ба с лета заблокировал защитник, а опасный прострел Дорли оказался безрезультатным. Таким образом, "Фради" сделали серьезную заявку на выход в плей-офф квалификации.

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