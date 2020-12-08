ПСЖ – Башакшехір: Демба Ба провів виховну роботу з арбітром, який спровокував расистський скандал у Лізі чемпіонів
8 грудня 23:40 - Читать на русском
Форвард Істанбул Башакшехіра Демба Ба заступився за свого тренера перед рефері поєдинку ЛЧ проти ПСЖ.
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Матч ПСЖ – Башакшехір перервався через нібито расистські вислови від 4-го арбітра до помічника головного тренера турецького клубу. Вияснити стосунки з винуватцем інциденту вирішив Демба Ба.
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"Ти ніколи не говориш "білий хлопець", коли говориш про білого. Тоді чому ти сказав "цей чорний хлопець?", – запитав Ба у резервного арбітра.
Нагадаємо, інцидент відбувся ще у першому таймі, після чого тренерський штаб Башакшехіра вирішив забрати команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий.
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