Форвард Істанбул Башакшехіра Демба Ба заступився за свого тренера перед рефері поєдинку ЛЧ проти ПСЖ.

Матч ПСЖ – Башакшехір перервався через нібито расистські вислови від 4-го арбітра до помічника головного тренера турецького клубу. Вияснити стосунки з винуватцем інциденту вирішив Демба Ба.

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"Ти ніколи не говориш "білий хлопець", коли говориш про білого. Тоді чому ти сказав "цей чорний хлопець?", – запитав Ба у резервного арбітра.

Нагадаємо, інцидент відбувся ще у першому таймі, після чого тренерський штаб Башакшехіра вирішив забрати команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий.