Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група F

Зеніт – Борусія Д – 1:2

Голи: Дріуссі, 16 – Піщек, 68, Вітсель, 79

Лаціо – Брюгге – 2:2

Голи: Корреа, 12, Іммобіле, 27 (пенальті) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Вилучення: Соболь, 39 (Б, друга жовта)

Соболь отримав дві жовті картки за тайм – українець підвів Брюгге у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

На берегах Неви зійшлися команди без турнірних завдань – дортмундська Борусія раніше забезпечила вихід до плей-офф, а Зеніт втратив навіть теоретичні шанси на Лігу Європи. Пітерці, однак, прагнули під завісу групового етапу грюкнути дверима. Активний старт у виконанні підопічних Сємака призвів до швидкого гола. На 16-й хвилині Сутормін пасом із флангу знайшов посеред штрафного майданчика Себастьяна Дріуссі, а латиноамериканець з рикошетом від оборонця пробив Хіца. Та в другому таймі "джмелі" врятували статус фаворита, забивши двічі. Спочатку Лукаш Піщек добив м'яч у ворота в ході затяжної атаки після подачі кутового, а потім Аксель Вітсель більярдним пострілом із лінії штрафного покарав Зеніт за зайвий простір для себе.

Ще веселіше було в Римі. Лаціо та Брюгге обмінялися забитими м'ячами вже в дебюті поєдинку. На гол Хоакіна Корреа на добиванні брюггинці відповіли схожим голом у виконанні Рууда Вормера – привіти колишнім голкіперам Ліверпуля Міньйоле та Рейні. А на 27-й хвилині "орли" отримали право на одинадцятиметровий, який традиційно впевнено реалізував Чіро Іммобіле. Геть кепськими справи Брюгге стали на 39-й: українець Едуард Соболь вкотре грубо зіграв проти опонента, справедливо отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Проте, гості таки зуміли закрутити інтригу на фінальні хвилини: на 76-й Вормер класно подав із правого флангу, а Ханс Ванакен ідеально зіграв головою – 2:2! Брюгге навіть організував фінальний штурм, але за Лаціо в цей вечір була навіть поперечина...

Отже, Борусія Д і Лаціо зіграють у плей-офф ЛЧ, Брюгге продовжить боротьбу на міжнародній арені в Лізі Європи, а Зеніт може набиратися досвіду в чемпіонаті Росії.

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