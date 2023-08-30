Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Копенгаген – Ракув – 1:1 (перший матч 1:0)

Голи: Вавро, 35 – Зволінскі, 87

ПСВ – Рейнджерс – 5:1 (перший матч 2:2)

Голи: Сайбарі, 35, 53, де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 82 (авт) – Таверньє, 64

АЕК Афіни – Антверпен – 1:2 (перший матч 0:1)

Голи: Араухо, 90 – Керк, 73, Баліквіша, 90+5

Ракув після мінімальної поразки вдома від Копенгагена пропустив першим і у Данії. Рахунок на 35-й хвилині відкрив Вавро, який дальнім ударом застав кіпера зненацька – м'яч влетів у ближній кут. Ще до перерви данці могли знімати всі питання, але поперечина зіграла за польську команду. У другому таймі Владислав Кочергін міг подарувати Ракуву надію, однак влучив у стійку. Зволінскі на 87-й таки зрівняв, але ще раз чемпіон Польщі забити вже не зміг і вилетів у Лігу Європи.

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ПСВ здобув стратегічно вигідну нічию у Шотландії та розвинув успіх на 35-й хвилині домашнього матчу. Сайбарі головою замкнув подачу Вермана, вразивши ворота Рейнджерс. По перерві Ісмаель оформив дубль, завершивши класну атаку ейндховенців ударом у майже порожні ворота. Асист в активі Люка де Йонга. "Рейнджери" зуміли скоротити відставання, але тут же шотландці пропустили втретє. Люк де Йонг увійшов в історію, ставши першим гравцем в історії ПСВ, який забив у 5-ти єврокубкових матчах поспіль. Верман зробив рахунок 4:1, після чого гості ще й організували епічний автогол, який увійде у підбірку провалів року.

Антверпен після домашньої перемоги над АЕКом обіграв афінську команду і на виїзді. Вирішальним став швидкий розіграш аута на 73-й хвилині, який результативно завершив Керк. АЕК відповів голом на 90-й, але повторити камбек проти Динамо Загреб Домагой Віда і Ко не зуміли. Натомість ще й самі пропустили у доданий час. Команда Марка ван Боммеля тріумфує.

ПСВ, Антверпен і Копенгаген зіграють у груповому турнірі ЛЧ. Ракув, АЕК Афіни і Рейнджерс опускаються в Лігу Європи. Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок – о 19:00 за київським часом.

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