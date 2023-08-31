В основну сітку Ліги чемпіонів традиційно вийшли 32 команди. 26 – серед яких Шахтар – напряму, а ще 6 через кваліфікацію. Цей розіграш буде останнім за звичним форматом.

Під час жеребкування групового етапу всі учасники будуть розділені на 4 кошики. Найсильніша команда України потрапила у третій посів. СК Дніпро-1 не подолало відбір.

Україна опустилася на два місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА – конкуренти розривають, попереду серйозні втрати

Перший кошик



Манчестер Сіті (Англія)

Севілья (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Наполі (Італія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Бенфіка (Португалія)

Фейєнорд (Нідерланди)

Другий кошик



Реал (Іспанія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Інтер (Італія)

Борусія Дортмунд (Німеччина)

Атлетіко (Іспанія)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Порту (Португалія)

Арсенал (Англія)

Третій кошик



Шахтар (Україна)

Зальцбург (Австрія)

Мілан (Італія)

Брага (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

Лаціо (Італія)

Црвена Звезда (Сербія)

Копенгаген (Данія)

Четвертий кошик



Янг Бойз (Швейцарія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Галатасарай (Туреччина)

Селтік (Шотландія)

Ньюкасл (Англія)

Уніон (Німеччина)

Антверпен (Бельгія)

Ланс (Франція)

Жеребкування відбудеться 31 серпня о 19:00 за київським часом. Команди з одного чемпіонату не зможуть потрапити до тієї ж групи.