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Ліга чемпіонів: ПАОК Шахова та Хачеріді вирвав нічию у Бенфіки

21 серпня 23:54 756 Читать на русском
Ліга чемпіонів: ПАОК Шахова та Хачеріді вирвав нічию у Бенфіки
Бенфіка – ПАОК / Фото ФК ПАОК

Португальська Бенфіка та грецький ПАОК розписали мирову нічию (1:1) у першому матчі 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

В Лісабоні за путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів боролись Бенфіка та ПАОК.

Господарі володіли ініціативою протягом всього матчу і часто створювали небезпечні моменти біля воріт голкіпера ПАОКа Александроса Пасхалакіса, але воротар діяв надійно.

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На 45+1 хвилині рефері побачив порушення правил у штрафному майданчику грецького клубу і призначив пенальті, яке успішно реалізував нападник Бенфіки Піцці.

У другому таймі ПАОК почав відновлювати рівновагу і досяг свого на 76 хвилині. Точним ударом відзначився Арм Варда.

Українські гравці ПАОКа Євген Шахов та Євген Хачеріді розпочали матч з лави запасних. Шахов вийшов на заміну на 81 хвилині, Хачеріді на полі так і не з'явився.

Варто відзначити, що за Бенфіку відіграв весь матч колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня, початок о 21:45.

Ліга чемпіонів, 4-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Бенфіка – ПАОК – 1:1

Голи: Піцці, 45+1 (пен) – Варда, 76

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Бенфіка - ПАОК: Вівторок 21 серпня 2018

Бенфіка
Матч завершено
1 : 1
ПАОК
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