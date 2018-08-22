Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПСВ вирвав перемогу в матчі з БАТЕ, Зальцбург та Црвена Звезда сильнішого не виявили

ПСВ вирвав перемогу в драматичному матчі з БАТЕ, Зальцбург та Црвена Звезда сильнішого не виявили

Завершились перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Білоруський БАТЕ приймав нідерландський ПСВ. У Барісові відбулася справжня драма.

Вже на 9-й хвилині господарі вийшли вперед, але ПСВ зрівняв рахунок ще до перерви.

У другій половині матчу підопічні Марка ван Боммеля зуміли вийти вперед. На 88-й хвилині Глєб зрівняв рахунок, проте вже наступна атака гостей стала гольовою, крапку у матчі поставив Мален.

Црвена Звезда в домашньому матчі проти Зальцбурга забити не змогла, гостей влаштувала нульова нічия.

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, перші матчі

БАТЕ – ПСВ – 2:3

Голи: Туомінен, 9, Глєб, 88 – Перейро, 35 (пен.), Лосано, 61, Мален, 89

Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0