toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПСВ вирвав перемогу в матчі з БАТЕ, Зальцбург та Црвена Звезда сильнішого не виявили

21 серпня 23:53 340 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПСВ вирвав перемогу в матчі з БАТЕ, Зальцбург та Црвена Звезда сильнішого не виявили
ПСВ вирвав перемогу в драматичному матчі з БАТЕ, Зальцбург та Црвена Звезда сильнішого не виявили

Завершились перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Білоруський БАТЕ приймав нідерландський ПСВ. У Барісові відбулася справжня драма.

Вже на 9-й хвилині господарі вийшли вперед, але ПСВ зрівняв рахунок ще до перерви.

У другій половині матчу підопічні Марка ван Боммеля зуміли вийти вперед. На 88-й хвилині Глєб зрівняв рахунок, проте вже наступна атака гостей стала гольовою, крапку у матчі поставив Мален.

Црвена Звезда в домашньому матчі проти Зальцбурга забити не змогла, гостей влаштувала нульова нічия.

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, перші матчі

БАТЕ – ПСВ – 2:3

Голи: Туомінен, 9, Глєб, 88 – Перейро, 35 (пен.), Лосано, 61, Мален, 89

Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

БАТЕ - ПСВ: Вівторок 21 серпня 2018

БАТЕ
Матч завершено
2 : 3
ПСВ
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
БАТЕ БАТЕ Црвена Звезда Црвена Звезда Ліга чемпіонів БАТЕ - ПСВ Црвена Звезда - Зальцбург ПСВ ПСВ Зальцбург Зальцбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
4
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук