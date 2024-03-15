Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування всіх стадій до кінця плей-офф, а за кілька годин уточнили дати проведення чвертьфінальних поєдинків.

"Який сором": Манчестер Сіті обурений результатами жеребкування ЛЧ – Реал випав третій сезон поспіль

Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ 2023/24 (початок усіх о 22:00 за киїівським часом)

9 квітня

Арсенал – Баварія

Реал – Манчестер Сіті

10 квітня

Атлетіко – Борусія Д

ПСЖ – Барселона

16 квітня

Борусія Д – Атлетіко

Барселона – ПСЖ

17 квітня

Баварія – Арсенал

Манчестер Сіті – Реал

Півфінали заплановані на 30 квітня/1 травня і 7/8 травня, їх уточнять після завершення стадії чвертьфіналів. Фінал ЛЧ 2023/24 повинен відбутися 1 червня на лондонському Вемблі.

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