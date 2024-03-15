Ліга чемпіонів: офіційно оприлюднено розклад матчів 1/4 фіналу
Учасники чвертьфіналів Ліги чемпіонів дізналися деталі майбутніх протистоянь.
Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування всіх стадій до кінця плей-офф, а за кілька годин уточнили дати проведення чвертьфінальних поєдинків.
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Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ 2023/24 (початок усіх о 22:00 за киїівським часом)
9 квітня
Арсенал – Баварія
Реал – Манчестер Сіті
10 квітня
Атлетіко – Борусія Д
ПСЖ – Барселона
16 квітня
Борусія Д – Атлетіко
Барселона – ПСЖ
17 квітня
Баварія – Арсенал
Манчестер Сіті – Реал
Півфінали заплановані на 30 квітня/1 травня і 7/8 травня, їх уточнять після завершення стадії чвертьфіналів. Фінал ЛЧ 2023/24 повинен відбутися 1 червня на лондонському Вемблі.
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