Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка всех стадий до конца плей-офф, а через несколько часов уточнили даты проведения четвертьфинальных поединков.

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Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 2023/24 (начало всех в 22:00 по киевскому времени)

9 апреля

Арсенал – Бавария

Реал – Манчестер Сити

10 апреля

Атлетико – Боруссия Д

ПСЖ – Барселона

16 апреля

Боруссия Д – Атлетико

Барселона – ПСЖ

17 апреля

Бавария – Арсенал

Манчестер Сити – Реал

Полуфиналы запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая, их уточнят после завершения стадии четвертьфиналов. Финал ЛЧ 2023/24 должен состояться 1 июня на лондонском Уэмбли.

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