Лига чемпионов: официально обнародовано расписание матчей 1/4 финала
Участники четвертьфиналов Лиги чемпионов узнали детали предстоящих противостояний.
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка всех стадий до конца плей-офф, а через несколько часов уточнили даты проведения четвертьфинальных поединков.
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Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 2023/24 (начало всех в 22:00 по киевскому времени)
9 апреля
Арсенал – Бавария
Реал – Манчестер Сити
10 апреля
Атлетико – Боруссия Д
ПСЖ – Барселона
16 апреля
Боруссия Д – Атлетико
Барселона – ПСЖ
17 апреля
Бавария – Арсенал
Манчестер Сити – Реал
Полуфиналы запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая, их уточнят после завершения стадии четвертьфиналов. Финал ЛЧ 2023/24 должен состояться 1 июня на лондонском Уэмбли.
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