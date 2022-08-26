Гендиректор "містян" Ферран Соріано зізнався, що для англійського клубу перемога в чемпіонаті є куди вагомішою, ніж тріумф у Лізі чемпіонів.

Про це керівник Ман Сіті заявив, коментуючи результати жеребкування групового турніру ЛЧ 2022/23.

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"Ліга чемпіонів не є нашим пріоритетом. Головне для Манчестер Сіті – виграти АПЛ. Це те, над чим ми працюємо щодня. Завдяки перемозі в чемпіонаті комада потрапляє в ЛЧ. Ми не можемо бути одержимими Лігою чемпіонів. Багато команд у гонитві за перемогою в Лізі чемпіонів забувають про чемпіонат, який для нас є основою.

Довгострокового везіння не існує. Тобі може пощастити в той чи інший день, але коли ти постійно перемагаєш, як Реал Мадрид, я не думаю, що це справа у везінні. Так само те, що Манчестер Сіті виграв чотири з п'яти останніх АПЛ, – це не "пощастило".

Везіння – це справа одного дня, але в тривалій перспективі на перший план виходить робота. Коли ті ж Реал Мадрид або Манчестер Сіті перемагають постійно, це не випадковість", – цитує Соріано Marca.

Зазначимо, Хосеп Гвардіола востаннє вигравав Лігу чемпіонів ще на посаді наставника Барселони у 2011 році. Найближче до мети Пеп підібрався рік тому, але Ман Сіті з Олександром Зінченком програв Челсі у фіналі ЛЧ. Водночас під керівництвом іспанця Сіті вже 4 рази став чемпіоном Англії.

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