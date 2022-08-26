Гендиректор "горожан" Ферран Сориано признался, что для английского клуба победа в чемпионате куда весомее, чем триумф в Лиге чемпионов.

Об этом руководитель Ман Сити заявил, комментируя результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ 2022/23.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера

"Лига чемпионов не является нашим приоритетом. Главное для Манчестер Сити – выиграть АПЛ. Это то, над чем мы работаем каждый день. Благодаря победе в чемпионате комада попадает в ЛЧ. Мы не можем быть одержимы Лигой чемпионов. Многие команды в погоне за победой в Лиге чемпионов забывают о чемпионате, который для нас является основой.

Долгосрочного везения не существует. Тебе может повезти в тот или иной день, но когда ты постоянно побеждаешь, как Реал Мадрид, я не думаю, что это дело в везении. Так же то, что Манчестер Сити выиграл четыре из пяти последних АПЛ – это не "повезло".

Везение – это дело одного случая, но в длительной перспективе на первый план выходит работа. Когда те же Реал Мадрид или Манчестер Сити побеждают постоянно, это не случайность", – сказал Сориано Marca.

Хосеп Гвардиола в последний раз выигрывал Лигу чемпионов еще в должности наставника Барселоны в 2011 году. Ближе всего к цели Пеп подобрался год назад, но Ман Сити с Александром Зинченко проиграл Челси в финале ЛЧ. В то же время под руководством испанца Сити уже 4 раза стал чемпионом Англии.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца