"Через пандемію ми ще не мали конкретних обговорень, але я вважаю, що це було б чудово. Я обговорював це питання з президентами деяких клубів, включаючи Нассера Аль-Хелаїфі, і вони погоджуються з цим. Футбол більш значущий, ніж американський футбол, але Супербоул – важлива подія.

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Потрібно вирішити питання, як компенсувати клубам втрати від відсутності домашніх матчів у півфіналах. Це можливо. Чи це реально з сезону 2024/25? Сумніваюся, що це можна зробити так швидко, але хотілося б якнайшвидше", – наводить слова Чеферіна Journal du Dimanche.

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Нагадаємо, "Фінал чотирьох" – не новий формат для Ліги чемпіонів. У сезоні 2019/20 матчі чвертьфіналу, півфіналу та фінал складались лише з одного поєдинку – усе через пандемію коронавірусу.

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