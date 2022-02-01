УЄФА не подаватиме в суд на німецьку піцерію Pizza Wolke, у меню якої є піца з назвою Champignons League, що перекладається як "Ліга шампіньйонів" і є співзвучною з найпрестижнішим євротурніром.

"Вочевидь, деякі люди роздули з цього трагедію. Схоже, у цьому випадку місцевий агент із захисту товарних знаків перестарався і діяв надто поспішно. Ліга чемпіонів може чудово існувати поруч із цією піцею, назва якої звучить дуже апетитно", – йдеться у заяві організації, яка підтверджує, що жодного судового позову не буде.

Нагадаємо, вже в середині лютого будуть зіграні перші матчі 1/8 ЛЧ 2021/22. Фінал турніру запланований на 28 травня.

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