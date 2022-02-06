"Из-за пандемии у нас еще не было конкретных обсуждений, но я считаю, что это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая Нассера Аль-Хелаифи, и они согласны с этим. Футбол более значителен, чем американский футбол, но Супербоул – важное событие.

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Следует решить вопрос, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах. Это возможно. Реально ли это с сезона 2024/25? Сомневаюсь, что это можно сделать так быстро, но хотелось бы как можно быстрее", – приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.

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Напомним, "Финал четырех" – не новый формат для Лиги чемпионов. В сезоне 2019/20 матчи чвертьфинала, полуфинала и финал состояли только из одного поединка – все из-за пандемии коронавируса.

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