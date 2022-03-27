Низка європейських клубів хочуть запропонувати 2 альтернативні "перепустки" у турнір, інформує The Guardian.

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Зараз розподіл місць відбувається виключно за позиціями в національних чемпіонатах. Натомість члени Асоціації європейських клубів (ECA) проштовхують ідею виходу через клубний рейтинг за останні 5 років. Розглядатимуться команди, які не потрапили в зону ЛЧ, але виграли національний Кубок або пробилися в зону ЛЄ. 2 найкращі за рейтингом таки отримають право виступати в Лізі чемпіонів.

Дискусії щодо такого методу відбору тривають понад рік, однак це ініціатива виключно представників топ-ліг, які роками мали велике представництво у єврокубках і накопичили багато очків у рейтингу УЄФА. Чергове обговорення, ймовірно, відбудеться на Генеральній асамблеї УЄФА у Відні цього тижня.

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