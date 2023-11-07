У вівторок, 7 листопада, у Дортмунді відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. Борусія здолала Ньюкасл і в рідних стінах (2:0). Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Перед 4-м туром у групі F утворився чіткий лідер (ПСЖ) і аутсайдер (Мілан). Борусія і Ньюкасл набрали однакову кількість очок і на цьому відрізку турніру претендували на друге місце. Однак боротьби не вийшло – команда Едіна Терзіча зім'яла свого суперника. Матч, як і онлайн-трансляція Борусія – Ньюкасл на "Футбол 24", стартував о 19:45.

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Ньюкасл знову непереконливий у гостьовому матчі Ліги чемпіонів. У Мілані на Сан-Сіро "сороки" допустили по своїх воротах 25 ударів, у Дортмунді Боруссія була близька до цього показника. Тотальне домінування господарів вилилося в гол Нікласа Фюлькруга на 26-й хвилині. Команда Едді Хау мала радіти такому результату за підсумками першого тайму – Брандт, Адейємі, Забітцер своїми шансами не скористалися.

Незважаючи на дві заміни у виконанні Едді Хау в перерві, "сорокам" не вдалося вирівняти гру в другому таймі. Саме Борусія була ближчою до другого забитого м'яча, ніж Ньюкасл – до того, щоб зрівняти рахунок. У підсумку так і вийшло: на 79-й хвилині Юліан Брандт подвоїв перевагу "джмелів". Він, як і Фюлькруг у першому таймі, забив лівою ногою.