Напередодні зустрічі АЕКа та загребського Динамо ультрас обох команд влаштували бійку, в наслідок якої загинув 22-річний вболівальник. УЄФА вирішив, що за таких обставин проводити матч неможливо.

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"Запланований на вівторок, 8 серпня, матч 3-го попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА між АЕКом і Динамо перенесено за рішенням УЄФА", – повідомила прес-служба хорватського клубу.

Нагадаємо, що в наслідок бійки між фанатами обох клубів постраждало 8 осіб. Нову дату проведення матчу УЄФА визначить найближчим часом після консультації з представниками АЕКа та Динамо Загреб. Зустріч може відбутися 18 або 19 серпня.

До слова, за хорватську команду виступає український захисник Богдан Михайліченко.

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