Ліга чемпіонів: УЄФА переніс матч за участю українця через смерть фаната
Розбірки фанатів підштовхнули УЄФА до радикального рішення.
Напередодні зустрічі АЕКа та загребського Динамо ультрас обох команд влаштували бійку, в наслідок якої загинув 22-річний вболівальник. УЄФА вирішив, що за таких обставин проводити матч неможливо.
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"Запланований на вівторок, 8 серпня, матч 3-го попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА між АЕКом і Динамо перенесено за рішенням УЄФА", – повідомила прес-служба хорватського клубу.
Нагадаємо, що в наслідок бійки між фанатами обох клубів постраждало 8 осіб. Нову дату проведення матчу УЄФА визначить найближчим часом після консультації з представниками АЕКа та Динамо Загреб. Зустріч може відбутися 18 або 19 серпня.
До слова, за хорватську команду виступає український захисник Богдан Михайліченко.
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