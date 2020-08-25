Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК здолав Бешикташ і став потенційним суперником Динамо – екс-киянин віддав асист

Ліга чемпіонів 2020/21, другий кваліфікаційний раунд

ПАОК – Бешикташ – 3:1

Голи: Цоліс, 7, 24, Пелкас, 30 – Ларін, 37

Нереалізований пенальті: Акпом, 41

Тірана – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Томане, 62

Греки розпочали поєдинок дуже активно, і вже на 7 хвилині Цоліс класним ударом у дев'ятку відкрив рахунок у матчі. Трохи згодом той таки Цоліс замкнув передачу Акпома та подвоїв перевагу ПАОКа, а ще за 6 хвилин Пелкас довів рахунок до розгромного.

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Бешикташ один гол відіграв: після чудової передачі Ленса Ларін без проблем замкнув м'яч у ворота. Греки могли знову зробити рахунок розгромним ще до перерви, однак Акпом не реалізував пенальті. А у другій половині Бешикташ так і не зміг забити та вилетів з Ліги чемпіонів з двома екс-динамівцями – у складі турецького клубу, окрім Ленса, зіграв Віда.

Відео асисту Ленса:

У другому матчі Црвена Звезда мінімально обіграла Тірану. Перший тайм пройшов досить рівно, а по перерві серби вийшли вперед у рахунку: Томане без проблем переправив подачу Катая з кутового. Після цього Црвена Звезда не дала супернику шансів відігратись та здобула путівку до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Додамо, що жеребкування наступної стадії відбудеться незабаром – 31 серпня, а ПАОК став потенційним суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді.

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