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Форвард Зеніта Азмун забив дебютний гол Ліги чемпіонів 2019/20 та встановив історичне досягнення

21:03 1065 Читать на русском
Форвард Зеніта Азмун забив дебютний гол Ліги чемпіонів 2019/20 та встановив історичне досягнення
Дзюба та Азмун / Sport24

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі з Ліоном та став автором першого голу в турнірі.

50’ Мемфіс Депай
 
Сердар Азмун 41’
41’ Сердар Азмун
50’ Мемфіс Депай

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі проти Ліона.

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Автором гола став Сердар Азмун, який обігрався із Дзюбою в стіночку та пробив повз воротаря на 41-ій хвилині матчу. Цікаво, що Азмун став першим азіатським гравцем, який відзначався дебютним голом Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що після перерви Зеніт перемагає на виїзді у Ліона (1:0).

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Теги
Ліон - Зеніт Зеніт Зеніт Ліга чемпіонів Сердар Азмун Сердар Азмун Ліга чемпіонів 2019/20
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