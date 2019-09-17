Форвард Зеніта Азмун забив дебютний гол Ліги чемпіонів 2019/20 та встановив історичне досягнення

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі з Ліоном та став автором першого голу в турнірі.

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі проти Ліона.

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Автором гола став Сердар Азмун, який обігрався із Дзюбою в стіночку та пробив повз воротаря на 41-ій хвилині матчу. Цікаво, що Азмун став першим азіатським гравцем, який відзначався дебютним голом Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що після перерви Зеніт перемагає на виїзді у Ліона (1:0).

#OJOALDATO - Sardar Azmoun es el autor del primer gol de la UEFA Champions League 2019-20. Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la máxima competición europea, un jugador asiático ha hecho el primer tanto del torneo. pic.twitter.com/JTHXfGAh7N — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2019

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