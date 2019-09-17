Форвард Зеніта Азмун забив дебютний гол Ліги чемпіонів 2019/20 та встановив історичне досягнення

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі з Ліоном та став автором першого голу в турнірі.
В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зеніт відкрив рахунок в матчі проти Ліона.
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Автором гола став Сердар Азмун, який обігрався із Дзюбою в стіночку та пробив повз воротаря на 41-ій хвилині матчу. Цікаво, що Азмун став першим азіатським гравцем, який відзначався дебютним голом Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що після перерви Зеніт перемагає на виїзді у Ліона (1:0).
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