Ліга чемпіонів: Хоффенхайм вдесятьох зумів вирвати нічию у Ліона в матчі суперників Шахтаря

Ліон вдома не втримав перемогу у матчі проти Хоффенхайма, який догравав матч вдесятьох.

Ліон у Франції приймав Хоффенхайм. Господарі почали активніше і відразу прибрали м'яч до своїх ніг.

На 19-й хвилині зустрічі затяжна атака Ліона завершилась взяттям воріт Бауманна. Гравці впродовж атаки декілька разів пробивали по воротах, але чи то стійка воріт, чи хороша гра Бауманна рятувала німецьку команду, однак воротар Хоффе не зміг нічого вдіяти після червого добивання Фекіра.

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Вже через 10 хвилин після взяття воріт Фекіром Ліон зумів розвинути свій успіх. На 28-й хвилині Ндомблеле після позиційної атаки Ліона опинився один всередині штрафного майданчика суперника і невідпорно пробив по воротах Хоффенхайма.

У другому таймі Ліон не став закриватись, незважаючи на те, що Хоффенхайм почав активніше діяти у атаці. Зазначимо, що майже увесь другий тайм німецька комадна діяла вдесятьох після другої жовтої картки Касіма. Команда Нагельсманна не здалась і змогла спочатку відігратись на 65-й хвилині зусиллями Крамаріча, а у компенсований до другого тайму час створити маленьке диво і відігратись.

Кадержабек на 92-й хвилні відгукнувся на ювілерну передачу у штрафний майданчик Жоїлтона і точно пробив у лівний кут воріт Ліона, встановивши остаточний рахунок у поєдинку. В підсумку героїчний камбек німецької команди, яка вдесятьох змогла відіграти два м'ячі та звести зустріч до нічиєї.

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Ліга чемпіонів, група F, 4-й тур

Ліон – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Фекір, 19, Ндомбеле, 28 – Крамаріч, 65, Кадержабек, 90+2