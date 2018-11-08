Лига чемпионов: Хоффенхайм вдесятером сумел вырвать ничью у Лиона в матче соперников Шахтера

Лион дома не удержал победу в матче против Хоффенхайма, который доигрывал поединок вдесятером.

Лион во Франции принимал Хоффенхайм. Хозяева начали активнее и сразу же прибрали мяч к своим ногам.

На 19-й минуте встречи затяжная атака Лиона завершилась взятием ворот Бауманна. Игроки в течение атаки несколько раз пробивали по воротам, но то штанга, то хорошая игра Бауманна спасала немецкую команду, однако вратарь Хоффе не смог ничего сделать после очередного добивание Фекира.

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Уже через 10 минут после взятия ворот Фекиром Лион сумел развить свой успех. На 28-й минуте Ндомблеле после позиционной атаки Лиона оказался один всередине штрафной соперника и пробил по воротам Хоффенхайма.

Во втором тайме Лион не стал закрываться, несмотря на то, что Хоффенхайм начал активно действовать в атаке. Отметим, что почти весь второй тайм немецкая комадно действовала вдесятером после второй желтой карточки Касима. Команда Нагельсманна не сдалась и смогла сначала отыграться на 65-й минуте усилиями Крамарича, а в компенсированное ко второму тайму время сотворить маленькое чудо и отыграться.

Кадержабек на 92-й минуте откликнулся на ювелирную передачу в штрафную Жоилтона и точно пробил в левый угол ворот Лиона, установив окончательный счет в поединке. В итоге героический камбэк немецкой команды, которая вдесятером смогла отыграть два мяча и свести встречу к ничьей.

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Лига чемпионов, группа F, 4-й тур

Лион – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Фекир, 19 Ндомбеле, 28 – Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2