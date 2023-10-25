Фейенорд и Лацио являются главными конкурентами в борьбе за второе место в группе Е. Римлян устраивала и ничья, ведь они опережали роттердамцев на одно очко и играли на выезде – а значение победы в этой встрече было просто огромным. Ожидалось, что команды устроят битву.

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К сожалению, на поле вышла только одна команда. Подопечные Маурицио Сарри начисто провалили поединок на Де Кьойпе – до 80-й минуты они имели лишь 5 ударов и полтора момента, причем лучший из них подарили нидерландцы. Шанс забить упустил Кастельянос, зацепившийся за неудачно отбитый удар Дзакканьи и выстреливший мимо ворот. С трех метров.

Также можно вспомнить навес, который на линии вратарской замыкал Луис Альберто. Испанец направил мяч в руки Бейло. Вот и вся острота со стороны итальянцев. Прошить голкипера Фейеноорда удалось аж на 83-й минуте – с пенальти, который реализовал Педро.

Проблема в том, что роттердамцы к тому времени отгрузили аж три гола. Первый они провели еще на 25-й минуте в результате врывания Хименеса в штрафную и удара с рикошетом от Хюсая – мяч перелетел Проведеля, но лайнсмен заметил офсайд. На 31-й же Сантьяго отметился чистым голом, получив проникающий пас от Виффера и пробив в правый нижний. 1:0! В обоих случаях за форвардом не успевал Казале.

Прямо перед перерывом нидерландцы удвоили свое преимущество в результате выстрела Зерруки с линии штрафной – без шансов для голкипера. На 74-й же минуте Тимбер с передачи Джаханбахша вышел на рандеву с Проведелем, выстрелив метров с пяти. Вратарь парировал, однако Хименес сыграл на добивании. 3:0.

Кроме этих эпизодов, Фейенорд упустил еще 5-6 голевых моментов. Наказание за расточительство могло прилететь на 86-й минуте, когда Кастельянос замыкал подачу от Дзакканьи – мяч летел в ближнюю девятку, но прошел рядом со штангой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Арне Слота со счетом 3:1.

Фейенорд набрал 6 очков и вырвался на первое место в группе Е. Атлетико и Лацио идут в двух зачетных баллах позади, причем итальянцы опустились на третью строчку из-за худшей разницы голов – а мадридцы свой матч еще не сыграли. Селтик с нулем замыкает квартет.

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