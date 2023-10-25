Уболівальники Фейєнорда планували зустріти Мауріціо Саррі банером непристойного змісту, висміявши тренера Лаціо після торішнього інциденту в Роттердамі. Тоді після матчу Ліги Європи з Фейєнордом Саррі поскаржився на вболівальників нідерландського клубу, які запустили в нього пакет із сечею.

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"Я б вважав за краще банер, ніж щоб мене знову облили сечею. Те, що трапилося, – відповідальність Фейєнорда. Цього не мало статися. Не знаю, хто допустив подібне і як це взагалі сталося. Але я б вважав за краще, щоб ви ставили мені футбольні запитання. Будь ласка, поставте мені гідне запитання".

Коли тренера Лаціо спитали стосовно стану Чіро Іммобіле, він зірвався на журналіста.

"Як справи у Чіро Іммобіле? Вас цікавить тільки наш капітан? Лаціо вас не цікавить?", – надійшла відповідь від тренера. Раніше наставник Реала Карло Анчелотті теж "наїхав" на працівників ЗМІ перед грою з Брагою в Лізі чемпіонів. Італієць був незадоволений запитаннями "акул пера" на передматчевій пресконференції.

Матч Фейєнорд – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 жовтня. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

Лаціо вперше в сезоні виграв два матчі поспіль – Сассуоло після перемог над грандами продовжує страждати