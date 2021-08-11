Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Легія – Динамо Загреб – 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Франьїч, 20

Рейнджерс – Мальме – 1:2 (1:2)

Голи: Морелос, 19 – Чолак, 53, 58

Вилучення: Бонке, 45+1 (М, друга жовта картка)

Монако не залишив шансів празькій Спарті та націлився на Шахтар у Лізі чемпіонів

"Динамівцям" Загреба для виходу в наступний етап вистачило одного забитого м'яча у польській столиці. Спокійний хід матчу на 20-й хвилині зруйнував Бартол Франьїч. Молодий хавбек отримав у карній зоні передачу Іванушеца й класно поклав м'яч у праву дев'ятку. До перерви Легія створила один момент – Мартінш головою замикав навіс із кутового, але пробив прямісінько в руки кіперу. Друга половина розпочалася із двох нагод господарів. Спершу Жозуе з лінії штрафного пробив над перекладиною, а згодом Ліваковіч витягнув із кута постріл Лукіньяша. Зняти всі запитання у середині тайму міг Оршіч. Однак, удар хорвата головою пройшов поруч зі стійкою. Та й гола Франьїча загребцям виявилося достатньо для перемоги та виходу на Шериф у плей-офф.

Значно веселіше було в Глазго. Після виїзної поразки Рейнджерс кинувся бій без зайвих роздумів і повів у рахунку на 19-й хвилині. Це Кент подав до штрафного майданчика, де Альфредо Морелос виявився найспритнішим і головою пробив повз воротаря. Справи шведів стали гедь поганими перед перервою, коли Інносент Бонке заробив два гірчичника за чотири хвилини й пішов відпочивати. Та в другому таймі в Мальме з'явився рятівник – Антоніо Чолак. Хорватський форвард оформив дубль за 5 хвилин: спочатку реалізував момент після ривка, а згодом скористався пасом Рієкса і розстріляв голкіпера з кількох метрів. Підопічні Джеррарда пішли вперед великими силами, створили з десяток моментів, але так і більше не забили. Далі йде Мальме.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів