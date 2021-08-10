Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Лудогорець – Олімпіакос – 2:2 (1:1)

Голи: Семеду, 49 (аг.), Сотіріу, 57 (пен.) – Мвіла, 31, Ель-Арабі, 68 (пен.)

Вилучення: Ва, 86

Мітьюлланд – ПСВ – 0:1 (0:3)

Гол: Брума, 90+3

Монако – Спарта Прага – 3:1 (2:0)

Голи: Мартінш, 50, Головін, 56, Діоп, 81 – Моберг-Карлссон, 78

Янг Бойз – ЧФР Клуж – 3:1 (1:1)

Голи: Сібачо, 23, 42, Нгамале, 25 – Омрані, 4

Вернидуб з Шерифом пробився до плей-офф Ліги чемпіонів, Харатін допоміг Ференцварошу пройти празьку Славію

Монако ще у першому поєдинку з празькою Спартою фактично зняв усі питання про переможця двоматчевого протистояння. Чехи на виїзді також не змогли нічого вдіяти проти королівського клубу. Монегаски відвантажили Спарті три м'ячі, на що гості відповіли лише голом престижу. Таким чином Монако за сумою двох матчів проходить далі з розгромним рахунком 5:1. Варто відзначити, що у плей-офф ЛЧ на підопічних Ніко Ковачіча очікуватиме донецький Шахтар.

ПСВ також виходив на матч-відповідь з Мітьюлландом лише для формальності. Але і тут нідерландці здобули мінімальну перемогу та готуються до тріумфатора пари Спартак – Бенфіка.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів