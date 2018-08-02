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Ліга чемпіонів: Аякс знову переміг Штурм, Селтік не програв Русенборгу й пройшов далі

1 серпня 23:48 203 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Аякс знову переміг Штурм, Селтік не програв Русенборгу й пройшов далі
Радість Тадіча / ФК Аякс

Завершилися всі матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: амстердамський Аякс не помітив спротиву австрійського Штурму, шотландський Селтік не пропустив від Русенборга та вийшов у наступний етап завдяки перемозі в першому поєдинку.

У домашньому матчі Штурм довго тримав оборону, але під завісу першої половини пропустив від ветерана Класа-Яна Хунтелара. На старті другого тайму простріл із правого флангу замкнув літній новачок амстердамців Душан Тадіч, а на 77-й хвилині Хунтелар реалізував вихід віч-на-віч і довів рахунок до непристойного. Підсолодив поразку австрійців голкіпер Аякса Онана, який незграбно випустив м'яч у ворота – 1:3.

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Не забивали одне одному Русенборг і Селтік. Такий стан справ цілком влаштував "кельтів", які вдома перемогли норвежців і їхали в гості, маючи завдання не пропустити. Не допоміг Тронхейму й "лорд" Бендтнер, який провів на полі всі 90 хвилин, але забити так і не зумів.

Відзначимо, що в наступному раунді Селтік зіграє проти АЕКа з Афін, а Аякс зустрінеться з льєжським Стандардом.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Штурм – Аякс – 1:3 (перший матч – 0:2)

Голи: Онана, 89 (автогол) – Хунтелар, 39, 77, Тадіч, 48

Русенборг – Селтік – 0:0 (перший матч – 1:3)

Ліга чемпіонів2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Штурм - Аякс: Середа 01 серпня 2018

Штурм
Матч завершено
1 : 3
Аякс
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Ліга чемпіонів Штурм - Аякс Русенборг - Селтік Аякс Аякс Русенборг Русенборг Селтік Селтік Штурм Штурм
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