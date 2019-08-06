Ліга чемпіонів: Аякс розписав яскраву нічию з ПАОКом, Копенгаген "відскочив" у грі з Црвеною Звездою

Відбувалися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Аякс вчасно оговтався, а Карабах створив невеличку сенсацію.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації ЛЧ, перші матчі

ПАОК – Аякс – 2:2

Голи: Акпом, 32, Матос, 39 – Зієш, 10, Хунтелар, 57

АПОЕЛ – Карабах – 1:2

Голи: Меркіс, 90+5 – Емрелі, 54, Гейє, 69

Црвена Звезда – Копенгаген – 1:1

Голи: Панков, 44 – Вінд, 84 (пен)

Чинний півфіналіст Ліги чемпіонів Аякс приїхав у гості до чемпіона Греції ПАОКА. Нідерландці активніше розпочали та вже на 10-й хвилині вийшли вперед, коли Хакім Зієш розкішно пробив зі штрафного – гострий кут не завадив.

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Ближче до перерви господарі перехопили ініціативу. Класна осмислена атака з глибини дала змогу зрівняти рахунок на 32-й хвилині. Бісесвар протягнув м'яч кілька десятків метрів і відкинув наліво на Януліса – простріл у центр штрафного на Акпома і гол. А до кінця тайму ПАОК встиг навіть вийти вперед, коли якісну подачу зі стандарту від Бісесвара результативно замкнув ексгравець Дніпра Лео Матос.

Приголомшеному Аяксу дуже пішла на користь перерва. На другий тайм підопічні Еріка тен Хага вийшли з зовсім іншим настроєм. На 57-й хвилині Аякс забив вдруге – затяжна атака за участю Тадіча та ван де Беека завершилася трішки випадковим голом Хунтелара. Однак перевага Аякса була беззаперечною.

Гості створили ще декілька хороших моментів до кінця зустрічі, але вирвати перемогу не зуміли. При цьому навіть результативна нічия на виїзді робить Аякс явним фаворитом на вихід у наступний раунд.

Кіпрський АПОЕЛ несподівано вдома поступився Карабаху. Азербайджанці забили два зразкові голи після швидких атак і зробили серйозну заявку на загальну перемогу в протистоянні. Наприкінці поєдинку АПОЕЛ відіграв один м'яч, але підсумковий рахунок все одно переможний для Карабаха.

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Копенгаген відверто "відскочив" у поєдинку з Црвеною Звездою. Статистика за ударами на користь сербів – 19:4, у площину також – 8:1, а рахунок на табло – 1:1. Црвена забила під кінець першого тайму та мала достатньо можливостей закріпити перевагу.

Копенгаген під завісу зустрічі заробив пенальті та зрівняв рахунок. Це і був єдиний удар данців у площину воріт суперника. Таким чином господарі втратили шанс зробити гандикап перед виїздом у Копенгаген, а гості не зовсім заслужено стали фаворитом пари. Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня.