Ференцварош Реброва розписав нічию із загребським Динамо в Лізі чемпіонів – Зубков допоміг забити гол

Чемпіон Угорщини Ференцварош, за який виступають три українські гравці, зіграв унічию з Динамо З у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації ЛЧ, перший матч

Динамо З – Ференцварош – 1:1

Голи: Ольмо, 7 – Сігер, 60

Загреб забив швидкий гол на 7-й хвилині зусиллями Аріяна Адемі та Дані Ольмо. Перший протягнув м'яч з лівого флангу до штрафного майданчика та відкинув партнеру, а гравець молодіжної збірної Іспанії прорвався повз кількох опонентів і вміло пробив під дальню стійку.

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У стартовому складі Ференцвароша вийшли Ігор Харатін і Олександр Зубков. Вінгер донецького Шахтаря отримав шанс зрівняти рахунок, але його удар заблокували суперники. Харатін у середині першого тайму побачив перед собою жовту картку. Загалом Динамо виглядало до перерви краще – команду Реброва врятував голкіпер.

На 60-й хвилині Ференцварош відігрався. Гольова атака не обійшлася без участі Зубкова: українець прострілив з лівого флангу на Нгуена, удар того парирував голкіпер, а першим на добивання встиг Сігер.

Динамо могло відразу забити у відповідь, однак за угорців зіграла поперечина. А найкращий момент Ференцвароша до фінального свистка знову мав Зубков – його удар по центру парирував голкіпер. Під завісу зустрічі на заміну вийшов Данило Ігнатенко.

Рахунок більше не змінювався – 1:1. Непоганий результат для Сергія Реброва на виїзді. Матч-відповідь відбудеться через тиждень в Угорщині.

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