Лига чемпионов: Аякс расписал яркую ничью с ПАОКом, Карабах на выезде победил АПОЭЛ

Завершились первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Аякс вовремя пришел в себя, а Карабах сотворил небольшую сенсацию.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации ЛЧ, первые матчи

ПАОК – Аякс – 2:2

Голы: Акпом, 32, Матос, 39 – Зиеш, 10, Хунтелар, 57

АПОЕЛ – Карабах – 1:2

Голы: Меркис, 90+5 – Эмрели, 54, Гейе, 69

Действующий полуфиналист Лиги чемпионов Аякс приехал в гости к чемпиону Греции ПАОКу. Голландцы активнее начали и уже на 10-й минуте вышли вперед, когда Хаким Зиеш роскошно пробил со штрафного – острый угол не помешал.

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Ближе к перерыву хозяева перехватили инициативу. Классная осмысленная атака из глубины позволила сравнять счет на 32-й минуте. Бисесвар протянул мяч несколько десятков метров и откинул налево на Янулиса – прострел в центр штрафной на Акпома и гол. А к концу тайма ПАОК успел выйти вперед, когда качественную подачу со стандарта от Бисесвара результативно замкнул екс-игрок Днепра Лео Матос.

Ошарашенному Аяксу очень пошел на пользу перерыв. На второй тайм подопечные Эрика тен Хага вышли с совершенно другим настроением. На 57-й минуте Аякс забил второй – затяжная атака с участием Тадича и ван де Беека завершилась немного случайным голом Хунтелаара. Однако преимущество Аякса было подавляющим.

Гости создали еще несколько хороших моментов до конца встречи, но вырвать победу не сумели. При этом даже результативная ничья на выезде делает Аякс явным фаворитом на выход в следующий раунд.

Кипрский АПОЭЛ неожиданно дома уступил Карабаху. Азербайджанцы забили два образцовых гола после быстрых атак и сделали серьезную заявку на общую победу в противостоянии. В конце поединка АПОЭЛ отыграл один мяч, но итоговый счет все равно в пользу Карабаха. Ответные матчи состоятся на следующей неделе.