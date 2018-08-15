Ліга чемпіонів: Аdidas представив новий м'яч на сезон 2018/19

У мережі з'явились фото м'яча, яким найкращі футбольні клуби Європи розіграють кубок Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Компанія Аdidas представила новий офіційний м'яч Ліги чемпіонів на сезон 2018/19, повідомляє офіційний Twitter компанії.

"Дорога в Мадрид, представляємо новий офіційний м'яч сезону 2018/19", – написано в повідомленні прес-служби компанії.

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Новий м'яч виконаний в синьо-білих кольорах, також на ньому зображені традиційні для Ліги чемпіонів зірки.

Нагадаємо, німецька компанія є офіційним виробником м'ячів для матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи починаючи з 2001 року.

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