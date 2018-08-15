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Лига чемпионов: Аdidas представил новый мяч на сезон 2018/19

17:22 47 Читати українською
Лига чемпионов: Аdidas представил новый мяч на сезон 2018/19
Мячи ЛЧ / Фото из соцсетей

В сети появились фото мяча, которым лучшие футбольные клубы Европы разыграют кубок Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Компания Аdidas представила новый официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/19, сообщает официальный Twitter компании.

"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/19", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Новый мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для Лиги чемпионов звезды.

Напомним, немецкая компания является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2001 года.

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Лига чемпионов Футбольный мяч
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