Лига чемпионов: Аdidas представил новый мяч на сезон 2018/19

В сети появились фото мяча, которым лучшие футбольные клубы Европы разыграют кубок Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Компания Аdidas представила новый официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/19, сообщает официальный Twitter компании.
"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/19", – говорится в сообщении пресс-службы компании.
Динамо или Шахтер в группе смерти Лиги чемпионов – вполне реальный вариант: особенности корзин для жеребьевки
Новый мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для Лиги чемпионов звезды.
Напомним, немецкая компания является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2001 года.
Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благосклонное польское судейство